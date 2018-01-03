強烈冷氣團8日南下 寒流報到機率大

（中央社記者陳葦庭台北3日電）把握晴朗好天氣，中央氣象局預報員徐仲毅今天表示，明天起全台都會轉為有雨的天氣，週末受東北季風影響，北台灣濕涼，下週還有波冷空氣報到，不排除達寒流標準。

徐仲毅表示，今天全台各地都是晴到多雲的好天氣，北部高溫約攝氏22到24度，中南部高溫達25到27度，感受上溫暖舒適，只有迎風面的東半部可能會有零星短暫陣雨，不過，清晨夜晚仍偏涼，低溫探17、18度，提醒民眾留意日夜溫差。

他表示，位在菲律賓附近的熱帶性低氣壓最快今天可能形成颱風，雖然不會直接影響台灣天氣，但南方水氣會移入，明天起中南部會先轉為有雨的天氣，明天晚上鋒面和東北季風南下，北台灣也會轉濕涼，預計到週末天氣都不穩定。