強烈冷氣團8日南下 寒流報到機率大

（中央社記者陳葦庭台北3日電）把握晴朗好天氣，中央氣象局預報員徐仲毅今天表示，明天起全台都會轉為有雨的天氣，週末受東北季風影響，北台灣濕涼，下週還有波冷空氣報到，不排除達寒流標準。
徐仲毅表示，今天全台各地都是晴到多雲的好天氣，北部高溫約攝氏22到24度，中南部高溫達25到27度，感受上溫暖舒適，只有迎風面的東半部可能會有零星短暫陣雨，不過，清晨夜晚仍偏涼，低溫探17、18度，提醒民眾留意日夜溫差。
他表示，位在菲律賓附近的熱帶性低氣壓最快今天可能形成颱風，雖然不會直接影響台灣天氣，但南方水氣會移入，明天起中南部會先轉為有雨的天氣，明天晚上鋒面和東北季風南下，北台灣也會轉濕涼，預計到週末天氣都不穩定。
他說，下週還有一波冷空氣報到，預估強度是去年入冬以來最強冷空氣，依照目前模式預估，可能是強烈大陸冷氣團，但也不排除達到寒流的標準，而且這波冷空氣影響時間長，預估到12日都會冷颼颼。
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄中表示，最新模式顯示，下週一（8日）「極地大陸氣團」推動冷鋒開始南下、天氣濕冷，下週二（9日）由濕冷逐漸轉乾冷；下週三至五（10至12日）將是晴冷的天氣。
他進一步說明，下週二至五（9至12日）這波冷空氣將挑戰入冬以來的最低氣溫，有成為去年入冬以來首波寒流的機率，但距離目前時間仍久，不確定性仍高，未來應持續觀察。1070103