鴻海2/11嘉年華 這些大咖可望秀驚喜

廠商透露，五月天將在當日現場演唱，此外歌手盧廣仲將現身表演，世界羽球球后戴資穎也將現身。

根據參與鴻海嘉年華的相關廠商指出，鴻海今年將在2月11日舉辦愛心歡樂嘉年華活動，預計在南港展覽館盛大舉辦。

科技大廠尾牙盛宴各界高度關注，歷年尤其以鴻海的嘉年華活動備受矚目，不過鴻海內部對於活動流程保密到家。

（中央社記者鍾榮峰台北3日電）鴻海將在2月11日舉辦愛心歡樂嘉年華，根據參與廠商透露，天團五月天將現場演唱，此外歌手盧廣仲、世界羽球球后戴資穎也將現身。

廠商透露，當日活動規劃鴻海董事長郭台銘，在中午和下午時段進行眷屬獎摸彩，要送出現金大獎，不過獎金額度尚未公開。

此次鴻海愛心歡樂嘉年華著重慈善公益活動，廠商透露盲人歌手李炳輝可能會參與嘉年華活動外，郭台銘創辦的永齡基金會也將與社福團體合作，規劃一連串愛心活動。

在現場安排上，當日南港展覽館4樓將作為鴻海愛心歡樂嘉年華的活動主舞台，1樓將作為鴻海集團投資的夏普（Sharp）、亞太電信、以及旗下樂養健事業群等創意展覽的展示區。

在活動流程上，廠商預估，今年鴻海愛心歡樂嘉年華預計在2月11日當天上午8時30分開始，下午3時30分之後結束。1070103