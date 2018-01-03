老婆懷孕還偷吃！桃猿鄭承浩爆婚外情　小三調情對話曝光

中職球員接連爆出不少負面新聞，現在又有球員捲入桃色風波！Lamigo桃猿已婚投手鄭承浩被爆多次外遇，甚至在老婆懷孕時都不改偷吃惡習繼續大搞婚外情，連前中職球員林憲章都看不下去出面爆料「他曾帶球迷回宿舍上床」。

據《鏡周刊》報導，鄭承浩和老婆在2013年底結婚，並育有2名小孩。但婚後這4年來，鄭承浩至少被發現4次偷吃，不僅曾和隊上女性工作人員暗通款曲，近日又勾搭上葉姓小三，甚至無視妻子和小孩，如熱戀情侶般高調曬愛。

而2人調情的對話紀錄也隨之曝光，鄭承浩經常在和葉女私訊時曬女兒萌照，當鄭承浩說「好想你」時，葉女還調皮的傳了鄭承浩小孩的照片說：「要想他（小孩）才對」，不料他竟回：「誰想他啦」、「比較想妳啦 ！」葉女說：「快去陪孩子玩」，鄭承浩則回「我想跟妳玩」，內容相當曖昧。