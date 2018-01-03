老婆懷孕還偷吃！桃猿鄭承浩爆婚外情　小三調情對話曝光

中職球員接連爆出不少負面新聞，現在又有球員捲入桃色風波！Lamigo桃猿已婚投手鄭承浩被爆多次外遇，甚至在老婆懷孕時都不改偷吃惡習繼續大搞婚外情，連前中職球員林憲章都看不下去出面爆料「他曾帶球迷回宿舍上床」。
據《鏡周刊》報導，鄭承浩和老婆在2013年底結婚，並育有2名小孩。但婚後這4年來，鄭承浩至少被發現4次偷吃，不僅曾和隊上女性工作人員暗通款曲，近日又勾搭上葉姓小三，甚至無視妻子和小孩，如熱戀情侶般高調曬愛。
而2人調情的對話紀錄也隨之曝光，鄭承浩經常在和葉女私訊時曬女兒萌照，當鄭承浩說「好想你」時，葉女還調皮的傳了鄭承浩小孩的照片說：「要想他（小孩）才對」，不料他竟回：「誰想他啦」、「比較想妳啦 ！」葉女說：「快去陪孩子玩」，鄭承浩則回「我想跟妳玩」，內容相當曖昧。
有球迷爆料，鄭承浩是外遇慣犯，也絲毫不在乎留證據給人抓包，甚至可以2、3個月都不回家看小孩，還一直用小孩的照片裝可愛。去年12月，老婆再度抓包鄭承浩偷吃，憤而提出離婚，但他卻要老婆以小孩為重不願離婚，還說「我先聲明，我有嘗試著去做好家庭的事，但我還是做不好，我會再去做好這件事」。
鄭承浩偷吃已經不是第一次，就連前富邦悍將球員林憲章都看不下去，在臉書po文痛罵：「沒看過一個有老婆小孩的 還找ＸＸＸ當小三的！懂嗎鄭承浩不是我在講」，更爆料他曾帶球迷回宿舍上床。如今風波越演越烈，鄭承浩目前仍未對此作出回應。