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即時跑馬燈再爆球員偷腥　鄭承浩被爆多次偷吃不想送厄文　美媒爆騎士教頭曾勸阻理財機器人那麼多　您的有實測過嗎
社會

老婆懷孕還偷吃！桃猿鄭承浩爆婚外情　小三調情對話曝光

社會中心／綜合報導2018/01/03 09:57
▲桃猿左投鄭承浩。（圖／翻攝自臉書）
▲桃猿左投鄭承浩。（圖／翻攝自臉書）

中職球員接連爆出不少負面新聞，現在又有球員捲入桃色風波！Lamigo桃猿已婚投手鄭承浩被爆多次外遇，甚至在老婆懷孕時都不改偷吃惡習繼續大搞婚外情，連前中職球員林憲章都看不下去出面爆料「他曾帶球迷回宿舍上床」。

據《鏡周刊》報導，鄭承浩和老婆在2013年底結婚，並育有2名小孩。但婚後這4年來，鄭承浩至少被發現4次偷吃，不僅曾和隊上女性工作人員暗通款曲，近日又勾搭上葉姓小三，甚至無視妻子和小孩，如熱戀情侶般高調曬愛。

而2人調情的對話紀錄也隨之曝光，鄭承浩經常在和葉女私訊時曬女兒萌照，當鄭承浩說「好想你」時，葉女還調皮的傳了鄭承浩小孩的照片說：「要想他（小孩）才對」，不料他竟回：「誰想他啦」、「比較想妳啦 ！」葉女說：「快去陪孩子玩」，鄭承浩則回「我想跟妳玩」，內容相當曖昧。

有球迷爆料，鄭承浩是外遇慣犯，也絲毫不在乎留證據給人抓包，甚至可以2、3個月都不回家看小孩，還一直用小孩的照片裝可愛。去年12月，老婆再度抓包鄭承浩偷吃，憤而提出離婚，但他卻要老婆以小孩為重不願離婚，還說「我先聲明，我有嘗試著去做好家庭的事，但我還是做不好，我會再去做好這件事」。

鄭承浩偷吃已經不是第一次，就連前富邦悍將球員林憲章都看不下去，在臉書po文痛罵：「沒看過一個有老婆小孩的　還找ＸＸＸ當小三的！懂嗎鄭承浩不是我在講」，更爆料他曾帶球迷回宿舍上床。如今風波越演越烈，鄭承浩目前仍未對此作出回應。

關鍵字中華職棒lamigo桃猿鄭承浩外遇
人妻連兩天迎兩男　裸體大洗鴛鴦浴

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