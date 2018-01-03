還是不會挑權證？券商整理投資人3大疑問

首先要先判斷，權證昨日的收盤價是否有虛漲。收盤價定義為「最後一筆成交價」，因此權證若盤中高點成交後，到收盤之間都不再成交，價格就會有一段落差，導致投資人會有現股漲權證不漲的錯覺，但隔天開盤後權證就會跟著現股價格連動，權證的前一天收盤價並不會成為隔天的計價標準。若想確認是否為這種狀況，可打到該權證發行單位詢問。

去年是權證史上最蓬勃發展的一年，第 4 季日均成交量一度來到 40-60 億元，參與市場的資金變多，新手投資人客服需求也增加；統一證券金融商品部整理出去年下半年投資人最常提出的 3 大疑問，多數還是與價格有關，券商建議投資人，買權證除要對現股有見解之外，也必須全盤了解報價規則與商品屬性，才不會因一知半解而蒙受損失。

另一種原因是權證本身的價內外程度以及行使比例影響。行使比例越大，代表投資標的部位也越多；若兩檔權證剩餘天數相近，現股大漲時，行使比例大的權證漲幅較高，獲利的「絕對金額」放大；相對的，現股大跌時，小行使比權證跌幅也會較小，損失的絕對金額也比較少。

而價內外程度，則關係到與現股價格連動的敏感度；權證和現股價格的變動不是直線的，越價平的權證，與現股連動曲線會大幅上揚，也就是更敏感，相對的，越價外的權證，與現股連動越不敏感。

因此統一證建議新手若想避免現股漲權證不漲的狀況，可以買價內 10% 以內的權證。

投資人疑問二：買賣價差拉開

每一檔權證都會有避險成本，反映在買賣價差上；在發行時會依當時的條件來設定，但掛牌交易後，當現股價格波動變大，避險成本增加，權證買賣價差也會增加，代表此時買進成本已變高，建議當買賣價差超過 2%，就不要再買進。

投資人疑問三：為什麼股價已經到了之前買進的價格 我的權證卻回不去？

摒除券商調整隱波的因素，每日時間價值的遞減是主因，且越靠近到期日遞減速度越快，因此，假設權證買了以後標的股票馬上下跌，一個月後股價彈回到當初買進的價位，權證價格也會減少了一個月份的時間價值。

若想了解權證每天會減損多少時間價值，可至各家權證網的「權證基本資料」頁面，查詢「Theta」一欄位，例如：某檔委買價 0.67 元的權證，theta 為 - 0.0034，代表一天會減少 0.0034 元，也就是 0.5%。

統一證券金融商品部提醒投資人，權證與股票可長時間持有的特性不同，權證與股價的連動，也會因為權證本身條件的改變而有所不同，並非完全線性。