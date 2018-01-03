亞太地區2018年下半年也將開始升息的理由

亞洲正步入經濟擴張的中期階段，並遵循投資和信貸率先增長、隨後利率上升的發展規律。瑞銀認為經濟擴張的步伐將不再加快，並維持在 6.1% 的水平（與 2017 年相同）。

瑞銀亞太區投資總監兼首席中國經濟學家胡一帆今 (3) 日在信報財經新聞撰文指出，2018 年下半年，亞太地區將開始升息，她指出，2017 年亞洲貿易持續復甦且定價能力改善。展望 2018 年，瑞銀認為亞洲投資和信貸增長將更為廣泛，需求增加應會帶動通膨上升，再加上美國收緊貨幣政策，可能將促使亞太地區在 2018 年下半年開始升息。

2017 年亞洲貿易持續復甦且定價能力有所改善，中國的投資和信貸也雙雙回暖。在未來一年中，瑞銀認為重點將會轉向南亞和東南亞的投資和信貸增長範圍擴大，以及中國消費進一步增加。

2018 年上半年，寬鬆的貨幣政策、穩健的全球需求以及中國投資和信貸相對穩健，對經濟活動的提振，應會支持該地區經濟繼續穩健增長。南亞和東南亞可能見到較大幅度的投資和信貸增長，亞洲經濟活動指數應會繼續位於或高於趨勢水平。

資產負債表穩成緩衝

市場在 2018 年下半年可能會出現微妙但十分重要的轉變，即亞洲各大央行開始轉向緊縮貨幣政策。區域內的消費增加、投資和信貸增長以及產出缺口收窄，應會帶動就業率和工資上升，而油價上漲引發的第二輪效應（second-round effects）可能開始影響核心通膨。一旦出現上述趨勢，亞洲各大央行應會轉向更為鷹派的立場，並在不久之後開始升息。

儘管如此，與十國集團 (G10) 央行一樣，亞洲貨幣政策正常化進程也將緩步推進。瑞銀預計升息幅度將在 25 至 50 基點，所帶動的資本成本上升將足以使經濟活動稍微放緩。在此期間，亞洲經濟活動指數可能將下滑至趨勢水平或略低於趨勢水平，但穩健的企業和家庭資產負債表應會防止經濟急速放緩。

南亞東南亞投資增長加速

雖然中國的投資和信貸增長應會放緩，但南亞和東南亞則可能加速。自 2013 年以來，隨着生產者價格大幅下跌，許多企業開始削減產能，導致亞洲的投資與單位產出比率有所下降。

2017 年隨著投資增長逐漸跟上產出的步伐，上述比率有所回穩，瑞銀認為促使實際投資加速增長的條件已經具備（從 5% 加速至 8% 至 9% ) 。隨著投資與單位產出比率上升，實際投資的增長幅度應會愈發明顯，與互聯網繁榮時期、2000 年代初和 2011 至 2013 年間的情況相約。

盈利能力提升、實際利率下降 (名義利率減去通膨) 、銀行資產負債表更為穩健以及中國的「一帶一路」倡議，均對投資構成支持。方興未艾的工業主題 ( 比如 IT、人工智慧和機械人技術 ) 應會帶來助力，基礎設施投資也開始回暖，尤其是在部分東南亞地區。

通膨將成為關注焦點

通膨勢必將成為投資者的下一個重要議題。亞洲消費者價格通膨 (CPI) 在 2017 年步履遲緩。未來幾年中，需求增加應會提振亞洲 CPI 通膨，瑞銀認為該指標有望上漲 0.5 至 1 個百分點。不過投資和信貸增長是一個重要的前提條件。

上述因素應會促使亞洲各大央行開始升息。但是，過度激進的升息可能會給亞洲的小型開放型經濟體，帶來貨幣急劇升值的壓力，尤其是在美元疲軟期間，而這並不為政府所樂見。因此，瑞銀認為，亞洲各大央行可能僅會緩步收緊貨幣政策，確保貨幣溫和走升 ( 相對美元平均上漲 3%）。