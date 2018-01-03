國泰金2017年獲利可望創2年高 股價帶量漲挑戰前

國泰金 (2882-TW) 獲利穩定，2017 年以來資本市場表現良好，帶動國壽備供出售金融資產未實現利益明顯回升，使國壽淨值增幅優於同業，國泰金全年獲利可望創 2 年高，今 (3) 日帶量漲逾 1%，早盤最高來到 55.4 元，蓄勢挑戰前高 56.2 元，也吸引相關權證強強滾。

國泰金 2017 年前 11 月稅後獲利 547.4 億元，較去年同期成長逾 20%，每股盈餘 4.32 元，全年獲利有機會挑戰 2015 年的 577.7 億元的高檔紀錄。

國泰金獲利穩定，由於 2017 年以來資本市場表現良好，帶動國壽備供出售金融資產未實現利益明顯回升，至 10 月底，金融資產未實現獲利逾 1200 億元，使國壽淨值增幅優於同業，國壽帳面淨值至 10 月底止已達 4400 億元，隨著第四季資本市場持續持穩，國壽淨值可望進一步提升。