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國泰金2017年獲利可望創2年高 股價帶量漲挑戰前

鉅亨網2018/01/03 10:03
鉅亨網 / NOWnews
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國泰金 (2882-TW) 獲利穩定，2017 年以來資本市場表現良好，帶動國壽備供出售金融資產未實現利益明顯回升，使國壽淨值增幅優於同業，國泰金全年獲利可望創 2 年高，今 (3) 日帶量漲逾 1%，早盤最高來到 55.4 元，蓄勢挑戰前高 56.2 元，也吸引相關權證強強滾。

國泰金 2017 年前 11 月稅後獲利 547.4 億元，較去年同期成長逾 20%，每股盈餘 4.32 元，全年獲利有機會挑戰 2015 年的 577.7 億元的高檔紀錄。

國泰金獲利穩定，由於 2017 年以來資本市場表現良好，帶動國壽備供出售金融資產未實現利益明顯回升，至 10 月底，金融資產未實現獲利逾 1200 億元，使國壽淨值增幅優於同業，國壽帳面淨值至 10 月底止已達 4400 億元，隨著第四季資本市場持續持穩，國壽淨值可望進一步提升。

預期今年受美國聯準會升息帶動下可望推動債券殖利率上升，也有助壽險業收益提升支撐獲利表現；另外受惠放款結構調整，國泰世華銀行淨利差表現優於同業且可望持續擴大。綜合來看，在壽險、銀行雙雙帶動之下，國泰金獲利表現將相對穩健。

若投資人看好國泰金後市，有意透過認購權證，以較低廉的成本參與布局，可選擇到期天數 90 天以上，在外流通比例小於 80%，價外 15% 的標的，例如：國泰金永昌 74 購 02 (065745-TW)、國泰金國票 75 購 01 (069310-TW)、國泰金兆豐 76 購 01 (069734-TW) 等。

國泰金相關權證 資料來源：鉅亨網整理
國泰金相關權證 　　資料來源：鉅亨網整理
 
 

 

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