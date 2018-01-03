北韓新情勢 紐時：挑起美與南韓不和

（中央社記者黃兆平紐約2日專電）新年伊始，北韓領導人金正恩提議和南韓會談，朝鮮半島情勢有了新發展。美媒分析，此舉恐破壞首爾與華府數十年盟友關係，雖有助舒緩緊張情勢，但將削弱美總統川普強硬立場。

在美國強力運作及中國支持下，聯合國安理會去年耶誕節前決議通過對北韓新制裁案，包括限制對北韓石油供應、2年內驅逐北韓海外工作人員等，進一步用經濟手段壓迫北韓停止核武發展。

「紐約時報」評論指出，金正恩提議和南韓會談，正在找機會削弱國際社會執行制裁懲罰決心，並在美國和南韓之間製造分歧不和。