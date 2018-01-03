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中央社

北韓新情勢 紐時：挑起美與南韓不和

中央社2018/01/03 09:58
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者黃兆平紐約2日專電）新年伊始，北韓領導人金正恩提議和南韓會談，朝鮮半島情勢有了新發展。美媒分析，此舉恐破壞首爾與華府數十年盟友關係，雖有助舒緩緊張情勢，但將削弱美總統川普強硬立場。

在美國強力運作及中國支持下，聯合國安理會去年耶誕節前決議通過對北韓新制裁案，包括限制對北韓石油供應、2年內驅逐北韓海外工作人員等，進一步用經濟手段壓迫北韓停止核武發展。

「紐約時報」評論指出，金正恩提議和南韓會談，正在找機會削弱國際社會執行制裁懲罰決心，並在美國和南韓之間製造分歧不和。

報導提及，南韓一方面支持執行聯合國制裁案，但也贊同中國及俄羅斯意見，強調必須透過對話解決核武危機。金正恩突如其來提議可能促使南韓和中國支持南北韓對話。

紐時引述首爾東國大學北韓研究教授金容鉉（KimYong-Hyun）說，「金正恩利用平昌冬奧運做為削弱制裁手段，試圖在首爾、華府以及華府、北京之間製造分歧」。

報導也說、北韓尚未完全掌握核彈頭從太空再進入大氣層所需飛彈技術。儘管北韓聲稱核計畫已完成，但預料仍會進行更多試驗提高能力。聯合國制裁案限制燃料及貨幣進入北韓，北韓油價在2017年已上漲逾倍。

首爾北韓大學院大學教授梁茂進（Yang Moo-Jin）分析，與美溝通無效後，北韓試著先與南韓對話，做為與美展開對話的管道。

評論還提及，南韓強硬派及美國擔憂，一旦朝鮮半島對話暫時舒緩緊張局勢，可能鬆懈制裁執行。1070103

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