睽違5年發碟 賈斯汀：新專輯具個人色彩

（中央社紐約2日綜合外電報導）美國知名流行歌手賈斯汀今天宣布，會在2月發表睽違將近5年來的第一張專輯，承諾將帶來更具「個人色彩」的創作，靈感來自他的家庭。

法新社報導，36歲影歌雙棲的賈斯汀（JustinTimberlake）說，這張最新專輯、同時也是他的第5張個人錄音室專輯「來自森林的男人」（Man of theWoods，暫譯），將在2月2日發表。

專輯發表後2天，他將於職業美式足球聯盟NFL年度盛會超級盃（Super Bowl）中場秀擔綱演出。超級盃是美國每年收視率最高的電視節目。