嘉聯益現增案擬每股40元發行 大手筆募逾30億元

蘋果供應軟板廠嘉聯益 (6153-TW) 董事會決議擬辦理 7684 萬股現金增資案，現增案募集資金將用於購置營運所需的廠房，這是嘉聯益近年來最大規模的市場籌資案，預計每股溢價 40 元發行，將募集 30.74 億元。
嘉聯益此現增案並已向金管會證期局送件，最快第 1 季完成募集。
嘉聯益 2017 年 11 月營收 13.05 億元，創今年新高，月增 10.96%，年減 11.39%；前 11 月營收 116.83 億元，比年衰退 6.98%。
嘉聯益 2017 年第 3 季稅後純益 7161 萬元，也創近 3 季新高，每股稅後純益 0.22 元。嘉聯益 2017 年前 3 季營收 92.03 億元，毛利率 12.38%，稅後純損 1329 萬元，每股稅後純損 0.04 元。
若投資人看好嘉聯益後市，有意透過認購權證，以較低廉的成本參與布局，可選擇到期天數 90 天以上，在外流通比例小於 80%，價內外 15% 的標的，例如：嘉聯益群益 74 購 04(067820-TW)、嘉聯益凱基 75 購 02 (069000-TW) 、嘉聯益永豐 74 購 (067715-TW)。更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>