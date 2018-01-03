嘉聯益現增案擬每股40元發行 大手筆募逾30億元

蘋果供應軟板廠嘉聯益 (6153-TW) 董事會決議擬辦理 7684 萬股現金增資案，現增案募集資金將用於購置營運所需的廠房，這是嘉聯益近年來最大規模的市場籌資案，預計每股溢價 40 元發行，將募集 30.74 億元。

若投資人看好嘉聯益後市，有意透過認購權證，以較低廉的成本參與布局，可選擇到期天數 90 天以上，在外流通比例小於 80%，價內外 15% 的標的，例如：嘉聯益群益 74 購 04(067820-TW)、嘉聯益凱基 75 購 02 (069000-TW) 、嘉聯益永豐 74 購 (067715-TW)。

嘉聯益權證。(資料來源：鉅亨網整理)