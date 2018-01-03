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中央社

台股氣勢如虹漲百點 飛越10800點關卡

中央社2018/01/03 10:02
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者林孟汝台北3日電）在美股帶動下，台股今天跳空上漲48.88點開出後，在台積電、大立光等龍頭股帶動下，指數一路走高，上午9時47分漲破百點，飛越10800點關卡，估成交值將放大至新台幣1504億元。

新台幣繼2日收盤勁揚2.2角，以29.628元兌1美元作收，續創逾4年新高，今天早盤也強升7.1分，約在29.557元。

台股2日開紅盤收復季線，收在10710點，外資連4日買超達242億元，加上美股走揚，費城半導體指數表現亮麗，大漲2.77%，台股今天氣勢如虹，開盤上漲48.88點，加權股價指數為10759.61點。

台積電等龍頭股帶動大盤持續上攻，盤中一度飆上238元，上漲5.5元，帶動指數在9時47分漲破百點，最高曾一度來到10813.16點，突破10800點關卡。

盤中焦點股包括大立光上漲45元、聯發科上漲8.5元，但同為蘋概股的鴻海維持弱勢，下挫約0.4元至0.7元。

類股中以玻璃陶瓷、電子、航運業、金融保險、塑膠、電機機械漲幅各約2.80%、1.15%、0.83%、0.60%、0.37%、0.47%，表現強勁；但觀光、電器電纜、食品、貿易、造紙仍一片慘綠。1060103

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