NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方花生網旅食健康
即時跑馬燈再爆球員偷腥　鄭承浩被爆多次偷吃不想送厄文　美媒爆騎士教頭曾勸阻理財機器人那麼多　您的有實測過嗎
鉅亨網

2018科技八大預測：亞馬遜應併購Target、i

鉅亨網2018/01/03 10:12
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

據一位知名技術分析師提道，亞馬遜 Amazon (AMZN-US) 對零售業界的重組可能還沒結束。

Loup Venture 的聯合創辦人，同時也是著名蘋果「預測專家」的 Gene Munster 在一份報告中寫道了對於 2018 年科技業的 8 大預測。其中，提道亞馬遜這間互聯網巨擘將併購大型零售商 Target (TGT-US)。亞馬遜在去年以 137 億美元收購了高檔零售商全食 Whole Foods。

Munster 提道，「有 2 個原因促使 Target 為亞馬遜的理想線下 (實體店) 合作夥伴：客群相似、及完整的門市量」。其中，兩家零售商都專注於「媽媽」及「家庭」這類客群。Munster 認為，併購時機難以掌握，但動機則顯而易見。

股價：亞馬遜（白）Target（藍）S&P500（紫）/ 圖：彭博
股價：亞馬遜（白）Target（藍）S&P500（紫）/ 圖：彭博

據市場份額數據顯示，併購案也有機會獲取監管機構的批准，畢竟兩家總合的市佔率還是比沃爾瑪 Walmart (WMT-US) 低。Munster 預估的併購金額達 410 億美元，大概落在目前 Target 股價的 15% 溢價空間上

Target 股價週二 (2 日) 收盤上漲 3.63% 來到 67.63 美元。

據《彭博》報導，亞馬遜及 Target 都未對此事做出回應。

Munster 的另外 7 個預測為：
1）比特幣及加密貨幣因泡沫化而大跌。但區塊鏈技術在未來還是有一席之地。
2）特斯拉 (TSLA-US) 的 Model3 車款產量將從每個月的 2500 輛提升至 15 萬輛。
3）傳統車商將陸續投入電動車市場，但會在 2019 年或 2020 年推出。自動駕駛車輛將於 2021 年推出。
4）AI 人工智慧將繼續蓬勃發展，由谷歌 (GOOGL-US) 引領。
5）谷歌將奪取「家庭設備」的市佔率，超越亞馬遜。
6）蘋果 Apple (AAPL-US) 的銷量將由 iPhoneX 佔 30%、iPhone 8 佔 18%，平均銷售價從 740 美元跌至 710 美元。
7）VR 虛擬實境硬體將「無線化」，從 2019 年開始成為主流。

除了零售業外，亞馬遜可能有意把觸角伸往其他領域。上個月 CFRA 銀行分析師 Ken Leon 預計 2018 年亞馬遜將收購一間中小型銀行。

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字亞馬遜併購munstertargetamazongene蘋果afpheadline
嘉聯益現增案擬每股40元發...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
後宮佳麗一較高下
後宮佳麗一較高下
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低價宅多 首購輕鬆購
低價宅多 首購輕鬆購
睡覺也可以矯正近視?!
睡覺也可以矯正近視?!
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan