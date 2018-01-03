2018科技八大預測：亞馬遜應併購Target、i

Munster 提道，「有 2 個原因促使 Target 為亞馬遜的理想線下 (實體店) 合作夥伴：客群相似、及完整的門市量」。其中，兩家零售商都專注於「媽媽」及「家庭」這類客群。Munster 認為，併購時機難以掌握，但動機則顯而易見。

Loup Venture 的聯合創辦人，同時也是著名蘋果「預測專家」的 Gene Munster 在一份報告中寫道了對於 2018 年科技業的 8 大預測。其中，提道亞馬遜這間互聯網巨擘將併購大型零售商 Target (TGT-US)。亞馬遜在去年以 137 億美元收購了高檔零售商全食 Whole Foods。

股價：亞馬遜（白）Target（藍）S&P500（紫）/ 圖：彭博

據市場份額數據顯示，併購案也有機會獲取監管機構的批准，畢竟兩家總合的市佔率還是比沃爾瑪 Walmart (WMT-US) 低。Munster 預估的併購金額達 410 億美元，大概落在目前 Target 股價的 15% 溢價空間上。

Target 股價週二 (2 日) 收盤上漲 3.63% 來到 67.63 美元。

據《彭博》報導，亞馬遜及 Target 都未對此事做出回應。

Munster 的另外 7 個預測為：

1）比特幣及加密貨幣因泡沫化而大跌。但區塊鏈技術在未來還是有一席之地。

2）特斯拉 (TSLA-US) 的 Model3 車款產量將從每個月的 2500 輛提升至 15 萬輛。

3）傳統車商將陸續投入電動車市場，但會在 2019 年或 2020 年推出。自動駕駛車輛將於 2021 年推出。

4）AI 人工智慧將繼續蓬勃發展，由谷歌 (GOOGL-US) 引領。

5）谷歌將奪取「家庭設備」的市佔率，超越亞馬遜。

6）蘋果 Apple (AAPL-US) 的銷量將由 iPhoneX 佔 30%、iPhone 8 佔 18%，平均銷售價從 740 美元跌至 710 美元。

7）VR 虛擬實境硬體將「無線化」，從 2019 年開始成為主流。

除了零售業外，亞馬遜可能有意把觸角伸往其他領域。上個月 CFRA 銀行分析師 Ken Leon 預計 2018 年亞馬遜將收購一間中小型銀行。