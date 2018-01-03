海契宣布退休 為羅姆尼進入美參院鋪路

（中央社華盛頓2日綜合外電報導）美國共和黨資深參議員海契今天宣布自己即將退休，似乎給了羅姆尼在政壇東山再起的機會；羅姆尼曾於2012年角逐總統大選，是共和黨內最嚴厲批評川普的人士之一。
海契（Orrin Hatch）表示無意在今年11月期中選舉尋求連任，對美國總統川普而言可說是個壞消息，川普曾鼓勵他繼續參選。海契宣布退休也為羅姆尼（MittRomney）角逐參議員鋪路，直言不諱的羅姆尼曾痛批川普是「騙子」。
海契目前是共和黨歷來任期最長的參議員，他決定不再參選，為長達40年的參議員生涯畫下句點。
海契1976年首度當選參議員，現任參議院財政委員會（Senate Finance Committee）主席。川普曾讚賞他有助大規模稅改案上個月在國會順利過關。
83歲的前業餘拳擊手海契在影片中對支持者說：「每位拳擊好手都曉得何時該將手套束之高閣。對我來說，那個時候很快就到了。」
海契退休給了羅姆尼在政壇東山再起的機會，羅姆尼曾擔任麻州州長4年。
摩門教徒羅姆尼名氣響亮，也是共和黨當權派的主流標竿，可望在他定居的保守猶他州迅速成為領跑者。猶他州是摩門教的大本營。
共和黨中堅分子成了總統陣營在華府的一根芒刺，對川普來說可能是場噩夢。
羅姆尼在推特發表聲明讚揚海契，但未表態是否參選。
親近羅姆尼的一名顧問匿名表示，海契的決定推高羅姆尼考慮競選的機率。他說，羅姆尼可能很快就會決定是否在這個傾向支持共和黨的州角逐參議院席位。（譯者：中央社劉文瑜）1070103