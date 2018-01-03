海契宣布退休 為羅姆尼進入美參院鋪路

（中央社華盛頓2日綜合外電報導）美國共和黨資深參議員海契今天宣布自己即將退休，似乎給了羅姆尼在政壇東山再起的機會；羅姆尼曾於2012年角逐總統大選，是共和黨內最嚴厲批評川普的人士之一。

海契（Orrin Hatch）表示無意在今年11月期中選舉尋求連任，對美國總統川普而言可說是個壞消息，川普曾鼓勵他繼續參選。海契宣布退休也為羅姆尼（MittRomney）角逐參議員鋪路，直言不諱的羅姆尼曾痛批川普是「騙子」。

海契目前是共和黨歷來任期最長的參議員，他決定不再參選，為長達40年的參議員生涯畫下句點。