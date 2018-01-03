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中央社

加大施壓力度 川普揚言砍巴勒斯坦援助

中央社2018/01/03 10:20
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社華盛頓2日綜合外電報導）美國總統川普今天承認中東和平進程陷入僵局，並揚言要切斷美國對巴勒斯坦的援助。美國目前每年提供價值超過3億美元的援助給巴勒斯坦。

法新社報導，川普推文說：「我們每年付給巴勒斯坦數億美元，卻沒獲得感激或尊敬。」

他說：「既然巴勒斯坦人不再有和談意願，我們未來何必再付這麼多錢給他們？」

目前還不清楚川普說的是不是要砍所有預算。根據美國政府數據，2016年美國對巴勒斯坦提供3億1900萬美元援助。

美國長期以來提供巴勒斯坦自治政府（Palestinian Authority）亟需的金錢和安全援助，另也為聯合國資助約旦河西岸和加薩的計畫提供3億400萬美元。

川普一如往常放出狠話，但除非他說到做到，這段話可能會被視作政治成分居多。

川普上任後聲稱他可以達成「終極協議」，為中東謀求和平，這是件從1960年代晚期開始，歷屆總統都辦不到的事。

儘管時有不完美，美國在過去半個世紀大部分時間裡，被認為是不可或缺的中東和平進程仲裁者，但川普的行為可能讓人對此更感質疑。

他為了達成協議，對巴勒斯坦加大施壓力度，揚言要關閉巴勒斯坦駐華府實際上的「大使館」；承認耶路撒冷是以色列首都；現在還揚言要切斷援助。（譯者：中央社陳昱婷）1070103

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