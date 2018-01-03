何謂「星火T計畫」？綠委解惑

北檢昨表示，陸生共諜周泓旭2015年間利用與王炳忠、林明正、侯漢廷成立「星火秘密小組」、擬定「星火T計畫」，運用王炳忠等人成立的網路媒體「燎原新聞網」及「新中華兒女學會」發展共諜組織，但為何叫做「星火T計畫」？民進黨立委林俊憲今(2)日表示，星火應是取自毛澤東《時局估量和紅軍行動問題》中「星星之火，可以燎原」，T則是指台灣(Taiwan)。

林俊憲說，為什麼取名叫「星火T計劃」？1930年1月5日，毛澤東寫了《時局估量和紅軍行動問題》回覆林彪，指出全國都布滿了「乾柴」，以「星星之火，可以燎原」，激勵黨同志「建立赤色政權的深刻觀念」。這封長信在後來出版時就被更名為《星星之火，可以燎原》。