炸彈氣旋將來襲 美東恐籠罩暴雪

（中央社紐約2日綜合外電報導）破紀錄的嚴寒今天持續籠罩美東大部分地區，造成至少7死及學校關閉。但氣象預報員警告，本週稍晚還會有一場炸彈氣旋等級的暴風雪，恐將為部分地區帶來酷寒。

路透社報導，在國家氣象局（NWS）發布冬季暴風警報後，喬治亞州州長狄爾（Nathan Deal）今晚宣布28個郡進入州緊急狀態。

波士頓今天連續7天氣溫在攝氏負6.7度，追平百年紀錄，沿岸到處可見戶外的人在嚴寒下艱困工作。

美國大部分地區過去幾天均籠罩在嚴寒天氣，從內布拉斯加州的奧瑪哈（Omaha）到南達科他州的亞伯丁（Aberdeen），許多城市都打破低溫紀錄。