炸彈氣旋將來襲 美東恐籠罩暴雪

（中央社紐約2日綜合外電報導）破紀錄的嚴寒今天持續籠罩美東大部分地區，造成至少7死及學校關閉。但氣象預報員警告，本週稍晚還會有一場炸彈氣旋等級的暴風雪，恐將為部分地區帶來酷寒。
路透社報導，在國家氣象局（NWS）發布冬季暴風警報後，喬治亞州州長狄爾（Nathan Deal）今晚宣布28個郡進入州緊急狀態。
波士頓今天連續7天氣溫在攝氏負6.7度，追平百年紀錄，沿岸到處可見戶外的人在嚴寒下艱困工作。
美國大部分地區過去幾天均籠罩在嚴寒天氣，從內布拉斯加州的奧瑪哈（Omaha）到南達科他州的亞伯丁（Aberdeen），許多城市都打破低溫紀錄。
國家氣象局氣象學家蓋利納（Greg Gallina）說：「紐約市預料到處會有5到10公分厚的積雪，積雪最大地帶將從南羅德島、延伸至波士頓南方並進入緬因州；緬因州東南部將經歷30到38公分厚的積雪。」
「華盛頓郵報」（The Washington Post）報導，無情的嚴寒過去10天肆虐美國東部1/3的地區，但一波目前為止最嚴寒的天氣還要在本週稍晚來襲。
氣象預報員預測，因壓力料將驟降，此一強度會急遽增強的指標，暴風雪恐將變成所謂「炸彈氣旋」（bomb cyclone），暴風雪也將達新英格蘭東部水域每年此時的最嚴重等級。（譯者：中央社陳亦偉）1070103