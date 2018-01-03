德意志銀行盤點2018年投資人必須留意的30個市場

香港 01 今 (3) 日報導，踏入 2018 年，港股迎來開門紅，市場氣氛暢旺，似乎將川普上任美國總統、中國地方債務等「炸彈」拋諸腦後。德銀就在投資者一片樂觀的時候，提出 2018 年 30 個要關注的市場重點，涵蓋政治、政策、經濟等範圍，當然少不少虛擬貨幣等幾年前還未引起問題的新事物。排名不分先後，有些是有利市場向上，亦有部份會令市場價格下跌。

通膨會否過快 央行會否撤寬鬆政策

第一項是美國通膨，德銀表示，要留意美國第 2 季通膨會否大升。通膨是美國升息的指標，對資產市場會有很大影響。