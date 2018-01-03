鴻海愛心嘉年華2/11登場　五月天、戴資穎現身？

鴻海集團愛心嘉年華今年預計在2月11日於南港展覽館登場，主持人將由張菲再度主持，據了解五月天、盧廣仲等當紅藝人都受邀演出，鴻海投資的夏普代言人世界羽球球后戴資穎也會現身。至於眾所矚目的眷屬獎摸彩，鴻海還未公開，不過鴻海今年營收旺，今年總獎金可望超越去年的3000萬元。

鴻海集團近年每年都會在過年前舉行愛心嘉年華，前年在台大體育館、去年則在南港展覽館，而今年則預計在2月11日，同樣在南港展覽館登場。目前鴻海仍對嘉年華內容保密到家，但據了解，此次主持人將再度由張菲主持，不僅五月天、盧廣仲都會演出，世界羽球球后戴資穎也會現身。