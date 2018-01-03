年輕人耳鳴 腦中風警訊不可不慎

黃俊豪從台灣健保資料庫中，追蹤2000到2010年間、年齡20至45歲民眾，其中3474人有缺血性腦中風，分析發現有耳鳴的人，發生缺血性腦中風比率高，且以20至30歲年齡層較多，因此，年輕人耳鳴可能是腦中風警訊。

大林慈濟醫院今天發布新聞稿，耳鼻喉科醫師暨睡眠中心主任黃俊豪在近幾年門診中發現，年輕人耳鳴現象有增加趨勢，原因常與聽mp3、頭痛、自律神經失調、睡眠障礙、耳咽管功能不好、突發性耳聾、梅尼爾氏病等相關。

（中央社記者黃國芳嘉義縣3日電）大林慈濟醫院醫師黃俊豪以台灣健保資料庫分析，追蹤近10年的年輕到中年族群民眾，發現年輕有耳鳴症狀者，未來發生腦中風機會大增，這項研究已獲國際知名期刊刊登。

黃俊豪認為，從過去研究資料中，年輕人罹患腦中風較為罕見，只占所有中風的10％至15％，且大部分以男性居多，主要原因包括高血壓、糖尿病、抽菸、年紀、代謝症候群、偏頭痛等相關，較少人去探討耳鳴與年輕人之間關係。

黃俊豪指出，腦中風是引起國人死亡重大急症之一，台灣近年來因腦血管疾病的死亡個案，僅次於癌症及心臟疾病，雖然腦中風因醫療照護進步，使得死亡率下降，但腦中風常會留下許多後遺症，影響正常生活起居。

黃俊豪提醒民眾，除了積極防治高血壓、心臟病、糖尿病、高血脂等慢性疾病外，重要的是，一旦發現有耳鳴問題，應找專科醫師治療，才能避免未來發生腦中風機會。1070103