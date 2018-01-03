新式野戰餐盒　國軍自豪比星光部隊好吃

為精進「野戰口糧及加熱式餐盒」飲食品質，國防部奉部長馮世寬指導以「口味選擇多樣性、提升食用飽足感」為目標研改新式口量與餐盒，並將國軍官兵反應不佳的菜色汰除，國防部自豪比星光部隊的餐盒還好吃。

國防部今(3)日例行記者會上，陸軍後勤指揮部補給處處長劉雅魁少將表示，野戰口糧增加口味選擇性，並研製夾鏈袋包裝提升保存攜行度；另加熱式餐盒增加餐盒固形物含量及內容物份量，提升加熱效能，並依官兵喜好調整口味，且滿足迅速熱食需求。

劉雅魁表示，為使研改成效貼近官兵使用需求，國防部配合年度實兵操演，採問卷調查方式辦理喜好程度驗證，官兵對本次野戰口糧及加熱式餐盒研改均表高度肯定與滿意。本案已完成規格修訂並簽奉核定，納入年度採購，預於107年起籌補獲得；屆時配合現行野戰口糧及加熱式餐盒推陳時機換補，未來可充分滿足官兵野戰及救災飲食、補充熱量消耗及營養所需。