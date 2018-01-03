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新式野戰餐盒　國軍自豪比星光部隊好吃

記者呂烱昌／台北報導2018/01/03 12:40
▲ 國軍新式野戰口糧與加熱式餐盒展示。（圖／記者陳明安攝，2018.01.03）
▲ 國軍新式野戰口糧與加熱式餐盒展示。（圖／記者陳明安攝，2018.01.03）

為精進「野戰口糧及加熱式餐盒」飲食品質，國防部奉部長馮世寬指導以「口味選擇多樣性、提升食用飽足感」為目標研改新式口量與餐盒，並將國軍官兵反應不佳的菜色汰除，國防部自豪比星光部隊的餐盒還好吃。

國防部今(3)日例行記者會上，陸軍後勤指揮部補給處處長劉雅魁少將表示，野戰口糧增加口味選擇性，並研製夾鏈袋包裝提升保存攜行度；另加熱式餐盒增加餐盒固形物含量及內容物份量，提升加熱效能，並依官兵喜好調整口味，且滿足迅速熱食需求。

劉雅魁表示，為使研改成效貼近官兵使用需求，國防部配合年度實兵操演，採問卷調查方式辦理喜好程度驗證，官兵對本次野戰口糧及加熱式餐盒研改均表高度肯定與滿意。本案已完成規格修訂並簽奉核定，納入年度採購，預於107年起籌補獲得；屆時配合現行野戰口糧及加熱式餐盒推陳時機換補，未來可充分滿足官兵野戰及救災飲食、補充熱量消耗及營養所需。

劉雅魁說，針對國軍官兵反應不佳的菜色內容進行汰除，包括東坡肉、麻婆豆腐、日式牛丼、黑胡椒牛楠、紅酒牛肉、鮮菇雞肉、鮮菇素肉、黑胡椒素肉等菜色都沒有在新的加熱式餐盒菜單中出現。他以東坡肉為例，官兵反應口味太鹹，不喜愛吃，因此在新菜色中汰除。

新增菜色內容包括咖哩豬肉、筍絲控肉、香菇、肉羹、咖哩、貴陽菇、素配什錦。劉雅魁說，新的加熱式餐盒菜色括6葷2素，參考美軍與新加坡部隊菜色，在台灣演訓的星光部隊也有提供菜色供國軍參考。軍方官員表示，新式加熱餐盒比一般便利店同款產品都要好吃，與駐台星光部隊配備同款產品比較，國軍的也比較好吃。

國防部表示，野戰口糧平常為戰備用，加熱式餐盒主要用於救災用途使用，高山上的偏遠站台如果因為交通中斷而不便，也可以使用加熱式餐盒。不過，加熱式餐盒有效期，若遇到部隊需「推陳」時恰好有演訓，也會進行消耗。


▲國軍新式野戰口糧暨加熱式餐盒研改成果報告，現場示範加熱餐盒。（圖／記者陳明安攝，2018.01.03）


▲ 國軍新式野戰口糧與加熱式餐盒展示。（圖／記者陳明安攝，2018.01.03）

關鍵字星光部隊野戰口糧加熱式餐盒
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