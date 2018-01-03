快煮壺檢測 3成重要零組件比對不符規定

（中央社記者林孟汝台北3日電）經濟部標準檢驗局和消基會合作，在市面上隨機購買10件快煮壺樣品檢測發現，品質項目全符合規定、但重要零組件比對及中文標示各有3件不符原技術文件資料及規定。

快煮壺攜帶輕鬆方便，煮水快速，是滿足講求效率的現代人隨煮隨飲需求好幫手。標檢局與中華民國消費者文教基金會合作，在民國106年7月、8月間於各大賣場等販售通路，隨機購買10件樣品檢測。

檢測結果發現，品質項目計全符合規定、「重要零組件比對」有3件不符原技術文件資料、「商品檢驗標識」全數符合規定、「中文標示」也有3件不符規定。