快煮壺檢測 3成重要零組件比對不符規定

（中央社記者林孟汝台北3日電）經濟部標準檢驗局和消基會合作，在市面上隨機購買10件快煮壺樣品檢測發現，品質項目全符合規定、但重要零組件比對及中文標示各有3件不符原技術文件資料及規定。
快煮壺攜帶輕鬆方便，煮水快速，是滿足講求效率的現代人隨煮隨飲需求好幫手。標檢局與中華民國消費者文教基金會合作，在民國106年7月、8月間於各大賣場等販售通路，隨機購買10件樣品檢測。
檢測結果發現，品質項目計全符合規定、「重要零組件比對」有3件不符原技術文件資料、「商品檢驗標識」全數符合規定、「中文標示」也有3件不符規定。
在「重要零組件比對」項目，包括羅密歐、大家源、可利亞等3個廠牌樣品，有包括產品外觀、電源線組、壺身插接器、基座插接器及溫控器總成等與原登錄技術文件資料不符情形。
這3件在「中文標示」部分也不符規定，情形包括電器本體無中文標示、控制面板開關未標示中文及電器標示容量與原報告不符等。
標檢局表示，「重要零組件比對」不符規定者，將依商品檢驗法規定，通知業者申請核准或系列型號，違者將廢止商品驗證登錄。
「中文標示」不符規定者，將依商品檢驗法規定，通知業者限期改正，屆期未改正者，將處新台幣10萬元以上100萬元以下罰鍰，並依法廢止商品驗證登錄。
標檢局說，快煮壺商品已列屬應施檢驗範圍，應完成檢驗程序後，始得運出廠場或輸入，另對市場上流通商品，標檢局每年度訂有市場檢查計畫，如果發現商品不合格者，派員追蹤調查不合格原因，並作成訪談紀錄後依相關法規處理，以雙重把關機制維護消費者權益。1070103