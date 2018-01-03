非洲史瓦濟蘭孩童來台旅　樂園好奇觀看非洲犀牛

新竹縣六福村主題遊樂園公益招待32位遠從非洲史瓦濟蘭來的小朋友，他們是國際非營利組織阿彌陀佛關懷中心「行願非洲、感恩之旅」的孩子們，其中有許多小朋友還是第一次到遊樂園及動物園來，因此六福村特別安排「草原歷險蒸汽火車」專車進行動物導覽，讓孩子們能夠在無柵欄、放養式動物園，近距離觀察動物、了解動物生態。

許多孩子都是第一次看到犀牛、長頸鹿、河馬等，都忍不住興奮的神情。國際非政府組織「阿彌陀佛關懷中心」長期在非洲興學，庇護孤兒、貧童，從去年11月開始有32位史瓦濟蘭的小朋友來到台灣進行「行願非洲‧感恩之旅世界巡迴演出」，活動將於這個星期接近尾聲，在即將回到非洲之際，六福村特別邀請孩子們來到遊樂園、動物園遊玩同樂，希望讓難得來到台灣的非洲小朋友們，能夠留下歡樂、美好的回憶。

而與「阿彌陀佛關懷中心」的交流，源起六福旅遊集團於兩年前號召生態志工共組「犀望遠征隊」前進南非，透過實地動物照養及野生救援，了解犀牛生態的現況與困境時，受到非洲阿彌陀佛關懷中心協助，完成一趟很有意義的非洲國際公益交流之旅，此後一直保持良好的互動及交流。



▲六福村公益招待來自非洲史瓦濟蘭的小朋友免費遊園。（圖／六福村提供）

六福村除了此次公益招待「阿彌陀佛關懷中心」的孩子免費遊園外，未來也將有進一步的合作交流計畫，六福村於暑假期間將提供「阿彌陀佛關懷中心」於台灣就讀大學的孩子們，在樂園裡實習的機會，體驗台灣職場文化。也希望透過這樣的國際交流，能夠讓這些在台灣的非洲孩子們，感受到台灣企業的溫暖。