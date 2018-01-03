漲價題材延續 DRAM族群股價搶眼

記憶體價格去年在市場供不應求下價格走揚，預期 DRAM 今年市場維持穩健，美光 (Micron) 周二股價大漲逾 6%，台廠南亞科 (2408-TW)、華邦電 (2344-TW)、威剛 (3260-TW) 等今 (3) 日股價也同步齊揚，盤中漲幅逾 3%；旺宏 (2337-TW) 也上漲表態。

台股今日持續強勢，指數攻上 10800 點之上，穩步往前高邁進，DRAM 股也在漲價題材及美光大漲的激勵下，漲勢相當整齊；去年包括 DRAM 及 NAND Flash 都是上漲的表現，業界普遍預期，今年 DRAM 市場仍然吃緊，不過 NAND Flash 可能在上半年出現供需的轉變。