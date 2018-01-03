NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方花生網旅食健康
即時跑馬燈賴揆聽取業務報告　決定閣員去留？星火計畫吸收軍人當共諜？國軍澄清理財機器人那麼多　您的有實測過嗎
鉅亨網

漲價題材延續 DRAM族群股價搶眼

鉅亨網2018/01/03 10:56
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

記憶體價格去年在市場供不應求下價格走揚，預期 DRAM 今年市場維持穩健，美光 (Micron) 周二股價大漲逾 6%，台廠南亞科 (2408-TW)、華邦電 (2344-TW)、威剛 (3260-TW) 等今 (3) 日股價也同步齊揚，盤中漲幅逾 3%；旺宏 (2337-TW) 也上漲表態。

台股今日持續強勢，指數攻上 10800 點之上，穩步往前高邁進，DRAM 股也在漲價題材及美光大漲的激勵下，漲勢相當整齊；去年包括 DRAM 及 NAND Flash 都是上漲的表現，業界普遍預期，今年 DRAM 市場仍然吃緊，不過 NAND Flash 可能在上半年出現供需的轉變。

南亞科在去年底全數出脫美光股票，估計獲利逾 166 億元，貢獻每股純益 5.6 元；累計去年前 3 季 EPS 6.65 元，第 4 季本業加上業外挹注，將推升獲利表現，法人看好去年獲利超過 1 股本。

南亞科預期，今年第 1 季 DRAM 供貨持續吃緊，平均銷售單價穩健，全年整體 DRAM 供需健康，市場維持穩健；美光股價大漲激勵南亞科股價開高，盤中一度拉升至 80.8 元；華邦電股價也是大漲走勢。

 

 

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字南亞科華邦電威剛旺宏dramheadline
2018黃金開紅 連8交易...重磅信號：美元超賣 黃金超...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
後宮佳麗一較高下
後宮佳麗一較高下
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房市價疲 自住投資增溫
房市價疲 自住投資增溫
睡覺也可以矯正近視?!
睡覺也可以矯正近視?!
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan