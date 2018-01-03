誰生病誰健康 研究：人類肉眼就能判斷

研究共同執筆人、斯德哥爾摩大學（StockholmUniversity）學者艾克塞森（John Axelsson）說：「察覺病患的能力能讓人們避免接近病患，如果那名病患是傳染性疾病的帶菌者，就能藉此將自己染病的風險降到最低。」

法新社報導，研究人員寫道，在染病初期從臉部最微妙線索來偵測感染的能力，過去從未獲得實際證實，但他們推測，這是人類「避免疾病」的重要求生技能。

（中央社巴黎2日綜合外電報導）研究人員今天表示，人類能透過其他人被病菌感染兩小時後所拍下的照片，看出他們受到感染，表示這種能力能讓自己染病的風險降到最低。

研究團隊找來16名健康的白人志願者進行實驗。

每位受試者都會注射脂多醣（Lipopolysaccharides）。脂多醣是從細菌取得的分子。

這些脂多醣無菌，也就是沒有活的細菌被注入受試者體內，但這些分子會引發強烈免疫反應以及類似流感的症狀，症狀會持續數個小時，目的是為了模擬「感染急性疾病」後努力對抗感染的情況。

接著每位受試者會被施打安慰劑，或是安慰用的「假」（dummy）藥。

受試者在注射脂多醣及安慰劑大約兩小時後拍照記錄，一次模擬「生病」狀態，一次則是在使用安慰劑之後模擬健康狀態。

研究人員接下來將受試者的所有照片拿給不同群體的人們看，這些人必須判斷受試者為生病還是健康。

這份發表於「皇家學會報告生物科學版」（Proceedings of the Royal Society B）的研究指出：「判斷者能從16人中分辨出有13人生病。」

先前實驗使用的照片可看出「受試者明顯生病」，受試者會表現出噁心、憂慮，甚至出現免疫反應，但最近這次實驗的受試者拍照時面無表情，且照片是在感染後不久所拍下。

因此照片上不會看見受試者打噴嚏、咳嗽或是其他明顯生病的症狀。

研究團隊因此推定：「人類有能力在其他人接觸到傳染性刺激物初期，偵測到疾病徵兆。」（譯者：中央社周莉芳）1070103