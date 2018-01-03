iPhone今年傳AMOLED比重升 Q2推二代S

（中央社記者鍾榮峰台北3日電）蘋果今年新款iPhone市場關注。市調研究機構預估，今年新款iPhone繼續採用臉部辨識Face ID，AMOLED機種比重將提高，第2季可能推出第2代iPhone SE。
市調研究機構TrendForce表示，從供應鏈訊息來看，今年新一代iPhone除了在既有的規格上如臉部辨識Face ID、螢幕占比等持續優化外，也考慮增加主動有機發光二極體（AMOLED）機種比重、提高記憶體容量規格。
展望新機種，TrendForce指出，為了迎合市場各階層需求，蘋果可能在第2季推出第2代SE系列主打中階市場。
展望今年iPhone生產數量，TrendForce預估今年iPhone生產數量將持續擴大，年成長率上看7.5%。
在辨識功能部分，TrendForce預期，今年新款iPhone可能繼續採用臉部辨識Face ID外，其餘各大智慧型手機在今年上半年都將維持傳統電容式指紋辨識為主，預估搭載螢幕下指紋辨識或是3D感測的手機，要到今年下半年才較具備大規模量產能力。
國外科技網站MacRumors分析推測，新款iPhone SE可能在今年上半年推出，可能由緯創在印度的廠區製造生產。
市場關注今年iPhone動向。凱基投顧分析師郭明錤先前報告指出，今年下半年新款iPhone機種可能包括6.5吋與5.8吋OLED版本、以及6.1吋LCD新機種。
今年新款iPhone電池需求將來自搭配具備3D感測功能的TrueDepth相機系統，報告預期到2019年後，iPhone將配備升級3D感測與擴增實境（AR）功能，對電池容量需求將進一步擴大。
本土投顧日前報告預期，今年新款iPhone都將具備臉部辨識功能，今年所有iPhone出貨量上看2.4億支到2.5億支，其中約1.5億支可能具備臉部辨識功能。1070103