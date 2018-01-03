iPhone今年傳AMOLED比重升 Q2推二代S

（中央社記者鍾榮峰台北3日電）蘋果今年新款iPhone市場關注。市調研究機構預估，今年新款iPhone繼續採用臉部辨識Face ID，AMOLED機種比重將提高，第2季可能推出第2代iPhone SE。

市調研究機構TrendForce表示，從供應鏈訊息來看，今年新一代iPhone除了在既有的規格上如臉部辨識Face ID、螢幕占比等持續優化外，也考慮增加主動有機發光二極體（AMOLED）機種比重、提高記憶體容量規格。

展望新機種，TrendForce指出，為了迎合市場各階層需求，蘋果可能在第2季推出第2代SE系列主打中階市場。