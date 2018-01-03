福五移焦 太空中心初判光學校準儀出包

（中央社記者朱則瑋台北3日電）台灣首顆自製衛星「福衛五號」因移焦導致照片模糊，國家太空中心今天表示，確認移焦原因非發射、運送過程瑕疵所致，初步判定問題可能出在負責光學校準的儀器上。

今年台北101跨年煙火特別把台灣之光「福爾摩沙衛星五號」，放入表演內容中，只見101上的LED燈網秀出大大的香檳，噴射出的卻不是軟木塞，而是一發衝天的福衛五號，配合璀璨煙火，展現台灣太空實力。

福衛五號是台灣首顆全部自主製造的衛星，去年8月發射、9月首批遙測影像照片傳回卻發現影像模糊，同時有光斑現象，初步研判為焦距偏移，科技部國家實驗研究院國家太空中心立即成立專案小組，很快就找到修正影像品質的方法。