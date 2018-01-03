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中央社

福五移焦 太空中心初判光學校準儀出包

中央社2018/01/03 10:50
中央社 科技 / NOWnews
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（中央社記者朱則瑋台北3日電）台灣首顆自製衛星「福衛五號」因移焦導致照片模糊，國家太空中心今天表示，確認移焦原因非發射、運送過程瑕疵所致，初步判定問題可能出在負責光學校準的儀器上。

今年台北101跨年煙火特別把台灣之光「福爾摩沙衛星五號」，放入表演內容中，只見101上的LED燈網秀出大大的香檳，噴射出的卻不是軟木塞，而是一發衝天的福衛五號，配合璀璨煙火，展現台灣太空實力。

福衛五號是台灣首顆全部自主製造的衛星，去年8月發射、9月首批遙測影像照片傳回卻發現影像模糊，同時有光斑現象，初步研判為焦距偏移，科技部國家實驗研究院國家太空中心立即成立專案小組，很快就找到修正影像品質的方法。

太空中心持續找尋移焦發生原因，以及是否有效果更佳的影像處理方法，太空中心副主任余憲政接受中央社訪問說，現階段雖然還在持續釐清中，但已確認排除在運送或發射升空過程，造成移焦的可能性。

太空中心初步判定，可能是負責福五光學校準的儀器，精準度有誤差導致移焦狀況；這項儀器是從國外採買而來，到底是儀器設備精良度不足以應付福五使用，或是其他原因，太空中心還在持續研究中。

余憲政指出，雖然現在已有不錯的處理照片模糊的方法，但由學者專家組成專案小組依舊繼續努力。

太空中心透過調整取像儀操作溫度、以地面影像處理將失真影像還原等方式，目前影像解析度已達黑白3米、彩色5米，可用於大部分商業民生用途，且利用自動化，使得每張照片約增加2小時額外作業時間，預計今年完成配置GPU電腦後，可把時間縮短至1小時。1070103

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