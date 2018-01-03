孫文學校推年金改革翻案公投　軍系嗆街頭抗爭

孫文學校指出，為捍衛應有的良善正確價値，孫文學校將透過人民的直接參與，以公投方式，對抗政府目前不公不義不法的政策，以重建社會的價値信念。未來孫文學校至少推出六個相關價值信念的公投。第一個公投是為捍衛契約神聖的價值，也就是推動「退休年金信賴保護公投」。

孫文學校與「八百壯士」、「全國公務人員協會」等團體今(3)日召開記者會，宣示推動「退休年金信賴保護公投」。八百壯士負責人吳斯懷表示，現在軍人年改版本雖然還未出爐，但政府若是硬幹，除了跟孫文學校共推公投外，也不排除任何方式的街頭抗爭。

吳斯懷表示，800壯士300多天一直在立法院外，目的絕對不是掙一點退休金，如果外界這樣認為就是羞辱國軍，800壯士為的是中華民國憲法的尊嚴，以及保衛國家安全，共軍不斷繞台，但蔡英文卻還用文青式的語言，把希望寄於中國領導人習近平的理性上，當政府跟軍人掙一點退休金，難道還希望國軍在戰場上奮勇殺敵嗎？

孫文學校總校長張亞中表示，政府財政支出是可以調整，但軍公教年金占總體政府預算支出比例不高，若政府片面修改與軍公教契約，會失信於民。要重建台灣的良善價值，首先就是要重建契約神聖的價值。希望大家都能了解到，每一個人面對政府時都可能是弱勢，如果不能夠堅持捍衛人民與政府所訂定契約的權利，大家可能是受害者，失去契約精神的台灣，必然是個互不信任的社會。

國民黨前立委邱毅說，軍公教人員退休權益，其實就是雇主與勞工的關係，當時就是因為有契約內涵，軍公教才願意投入國家機器，政府才能吸引優秀人才，造就台灣經濟奇蹟。邱毅表示，契約不是不可以改變，但是民進黨政府用片面、粗暴、撕裂世代的方式來進行，破壞社會秩序。

全國公務人員協會理事長李來希說，代議政治出了問題，就訴諸直接民主，民進黨在立法院內想通過什麼法案，就用多數暴力來通過，代表代議政治已經出了問題，他今天跟孫文學校站在一起推動公投，以直接民權方式解決代議失靈問題，希望民眾一起支持。