投資不過山海關 中國富豪斥官員豺狼

綜合港媒星島日報、香港01報導，中誠信集團創辦人、黑龍江亞布力陽光度假村董事長毛振華近日公開一段他站在度假村雪地裡控訴的短影片，控訴他在當地投資22年後，歷經的「最黑暗日子」。

中國社會流傳有「投資不過山海關」的說法，意指東北地區投資環境不佳，與官員打交道充滿困難。毛振華這次公開指控後，大陸網民再度翻出這句話，議論當地的營商環境。

他說，管委會來之後，侵佔了原屬於企業的23萬平方公尺土地、並且「動不動就執法機構來威脅我們，今天查這個，明天查那個，又是公安，又是什麼食品檢驗，又是什麼鍋爐檢查，天天找我們麻煩」、「打著政府的幌子，上瞞下壓，江湖上人稱的豺狼」、「黑龍江如果不把這樣的敗類清除，怎麼搞得起來呀！」

身兼中國人民大學經濟研究所所長的毛振華證實了影片的真實性。他感慨：「我一個堂堂正正的企業家如今搞得像個上訪戶，跟竇娥似的，這事我不願再多說什麼，這也成了我人生中的一個低點。」

影片在網上流傳，包括潘石屹等許多中國名人都在微博轉發，以示支持毛振華，並說「喊冤！是為了我們社會進步！」

黑龍江官方昨天回應「高度重視」毛振華反映的問題，已派出調查組徹查。

亞布力滑雪場位於黑龍江尚志市，是中國最大滑雪訓練基地。1996年冬季亞運會在亞布力舉行，毛振華之後在當地投資逾人民幣22億，經營的陽光度假村是目前亞布力地區設施最好、規模最大的滑雪度假村。

亞布力滑雪旅遊度假區管理委員會於2014年成立，主任由黑龍江省森林工業總局局長王敬先兼任，功能包括亞布地區滑雪場的管理及所有類型旅遊服務。1070103