4口之家行動通訊費 每年估逾3萬元

（中央社記者江明晏台北3日電）根據業者統計，全台家庭每年行動通訊費用逾新台幣2000億元，4口家庭平均1年約花3萬3456元在行動通訊上，台灣之星推出「家族省」，推估全家申辦，1年可省下4年水費。
人力銀行調查結果顯示，8成6上班族表示經濟壓力是生活中的最大壓力來源，其中絕大部分是要同時侍奉父母、養育孩子的「三明治世代」，要一肩扛起家庭經濟重擔。
根據統計，全台家庭每年光花在行動通訊上的費用就高達2000億元以上。
台灣之星觀察到市面上不論是食品、飲料或日常用品等，都推出多人份的家庭號包裝優惠，替民眾省下許多日常的開銷費用；反觀電信資費卻長期以個人為單位收費，即使全家人都使用同一家電信業者，也沒有任何優惠。
台灣之星打破電信市場傳統框架，2016年首創推出市場唯一「家族省」資費方案，只要既有用戶推薦同戶籍家人申辦，家人的月租費就可月月享折扣，申辦量快速成長。
迎接用戶數邁向200萬的全新營運里程，台灣之星宣布「家族省」再擴大、月租費折扣再擴大，月租費月月最高減200元，4G入門上網吃到飽原月租費388元，下殺至288元起；4G勁速2元上網吃到飽原月租費699元，下殺至499元。
台灣之星行銷事業部資深副總經理朱曉幸表示，行動通訊費用其實占現代家庭開支比例超乎想像中的高，像是4口家庭，平均1年就約要花費3萬3456元在行動通訊上，但目前市場上，卻沒有一個電信業者提供全家一起辦的優惠方案，想和家人網內互打免費，月租費也要動輒千元以上，負擔反而更大，推估全家申辦「家族省」，1年可省下4年水費。1070103