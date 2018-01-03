4口之家行動通訊費 每年估逾3萬元

（中央社記者江明晏台北3日電）根據業者統計，全台家庭每年行動通訊費用逾新台幣2000億元，4口家庭平均1年約花3萬3456元在行動通訊上，台灣之星推出「家族省」，推估全家申辦，1年可省下4年水費。

人力銀行調查結果顯示，8成6上班族表示經濟壓力是生活中的最大壓力來源，其中絕大部分是要同時侍奉父母、養育孩子的「三明治世代」，要一肩扛起家庭經濟重擔。

根據統計，全台家庭每年光花在行動通訊上的費用就高達2000億元以上。

台灣之星觀察到市面上不論是食品、飲料或日常用品等，都推出多人份的家庭號包裝優惠，替民眾省下許多日常的開銷費用；反觀電信資費卻長期以個人為單位收費，即使全家人都使用同一家電信業者，也沒有任何優惠。