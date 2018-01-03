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台股盤中－雙王帶頭、被動元件暴衝 多頭擴量大搶紅包

鉅亨網2018/01/03 11:04
鉅亨網 / NOWnews
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美股 2018 首個交易日收紅激勵，台股今 (3) 日以上漲 48.88 點、10759.61 點開出後，隨著台積電、大立光延續多頭氣勢帶頭衝，加上被動元件多檔漲停熱鬧非凡，帶動加權指數上半場就大漲逾百點，一舉站上 10800 點大關，最高一度來到 10811.95 點，預估量能擴大到 1500 億元以上，多頭大搶元月紅包行情。

雖然三王中的鴻海今天股價持續疲弱，最低跌到 94.3 元；但是，台積電獲歐系外資看好 7 奈米技術領先，將拿下 2019 年蘋果 7 奈米處理器全數訂單，加上外資連 3 個交易日買超，尤其昨天更是外資買超第一名，激勵台積電今日股價大漲 2%，來到 238 元，蓄勢再戰前波段高點。股王大立光也不遑多讓，早盤漲逾 1%，強勢站回 4300 元大關。此外，股后精測也一掃盤軟走勢，止跌反彈，漲幅逾 2%，來到 1130 元。

被動元件龍頭國巨旗下電感廠奇力新和同業美磊今日同步暫停交易；法人圈推測，預期應是奇力新將與美磊換股合併，由奇力新合併美磊。「母憑子貴」國巨今天直飆漲停 389 元。

被動元件的合併題材，加上漲價效應持續發酵，不只讓國巨登頂，禾伸堂也一度亮燈漲停，創波段新高；華新科、智寶也進逼漲停，其餘大毅、立隆電、華容等都勁揚。

至於金融股部分，其中國泰金股價表現搶眼，連 2 日勁揚，一早就上漲超過 1%，最高來到 55.4 元，蓄勢挑戰前高；富邦金早盤也漲約 1%，來到 51.7 元；其餘玉山金、元大金、新光金都強漲超過 1%。

值得一提的是，原油供應減少，帶動國際油價上升，加上中石化去年全年獲利有望挑戰 6 年新高，帶動股價同步走揚，一早強漲逾 3%，來到 15.9 元，後市可期。

整體來說，台股新年開紅盤日，一舉收復季線、10700 點等關卡，加上美股 2018 交易首日皆收高，今天多頭信心大振，量能擴增，讓台股飆漲百點，股匯雙升之下，資金行情爆發，多方走勢強勁，不過，儘管近期量能逐漸升溫，但仍得維持一定的熱度，才有向上突破的可能，後續得繼續觀察外資動向。

 

 

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