〈被動又掀併購〉奇力新停牌 買盤大量湧入 國巨股價

國巨 (2327-TW) 集團的電感廠奇力新 (2456-TW) 今 (3) 日暫停交易，由於同樣是電感廠美磊 (3068-TW) 今日也停牌，市場普遍預期雙方將進行合併，在奇力新停牌下，買盤大量湧入國巨，推升國巨股價強攻漲停，市值也飆高到 1363 億元，再創新高。
法人指出，國巨集團當中的幾家公司，包括奇力新、凱美 (5317-TW)、智寶 (2375-TW) 等，只有奇力新跟母公司國巨一樣，是由陳泰銘本人擔任董事長，可見陳泰銘對奇力新的重視，現在奇力新又宣布停止交易，根據往例，市場自然會朝國巨集團又有合併動作的方向聯想。
國巨之前因為 MLCC 報價連 4 漲效應蔓延，推升股價大步邁進，市值也跟著水漲船高，在 2017 年 11 月底首次突破 1000 億元大關。
除了奇力新的併購效益，國巨本身營運也持續走高，繼 MLCC 連續漲價後，國巨日前也宣布，由於需求大於現有產能，為維持交貨服務水平，所有厚膜電阻一般品自即日起暫停接單。
法人指出，晶片電阻雖然佔國巨營收比重低於 MLCC，但是獲利貢獻比重則是超過 50%，法人指出，如果晶片電阻漲價，對國巨獲利將有更明顯的助益。更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>