〈被動又掀併購〉奇力新停牌 買盤大量湧入 國巨股價

國巨 (2327-TW) 集團的電感廠奇力新 (2456-TW) 今 (3) 日暫停交易，由於同樣是電感廠美磊 (3068-TW) 今日也停牌，市場普遍預期雙方將進行合併，在奇力新停牌下，買盤大量湧入國巨，推升國巨股價強攻漲停，市值也飆高到 1363 億元，再創新高。

法人指出，國巨集團當中的幾家公司，包括奇力新、凱美 (5317-TW)、智寶 (2375-TW) 等，只有奇力新跟母公司國巨一樣，是由陳泰銘本人擔任董事長，可見陳泰銘對奇力新的重視，現在奇力新又宣布停止交易，根據往例，市場自然會朝國巨集團又有合併動作的方向聯想。