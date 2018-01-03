NBA／湯瑪斯復出首戰就立功　替補出賽砍17分

NBA在1月3日的比賽，騎士在主場面對拓荒者的挑戰，雙方此役主力控衛都回歸，Damian Lillard和Isaiah Thomas(湯瑪斯)也分別繳出亮麗成績單，不過騎士還是在球隊替補狂轟61分的情況下，以127:110 獲得最後的勝利。
雙方本場比賽的得分火力都很兇猛，拓荒者團隊命中率高達46.7%、三分命中率也有40.6%，不過騎士更可怕命中率是超過5成的51.8%，另外三分命中率則是40.6%，完全壓過對手。
而箇中原因，除了先發前鋒Jae Crowder找回外線手感外，替補選手們的貢獻也功不可沒。過去以Dwyane Wade為首的板凳暴徒，此役又加入了Thomas，兩人分別拿下15分和17，命中率都超過5成，火熱的表現也連帶激活了其他球員。
騎士王牌球星「小皇帝」LeBron James本戰出賽34分鐘，以17投10中輕鬆寫意的拿下24分，另外有8助攻、6籃板和4抄截，表現依舊相當全面。
拓荒者方面Lillard回歸首戰，15投8中拿下全隊最高的25分，中鋒Jusuf Nurkic則得到23分7籃板，球隊二哥CJ McCollum 砍下19分，但他們得分點不像騎士一樣多點開花，最終三人也難撐大局。