NBA／湯瑪斯復出首戰就立功　替補出賽砍17分

NBA在1月3日的比賽，騎士在主場面對拓荒者的挑戰，雙方此役主力控衛都回歸，Damian Lillard和Isaiah Thomas(湯瑪斯)也分別繳出亮麗成績單，不過騎士還是在球隊替補狂轟61分的情況下，以127:110 獲得最後的勝利。

雙方本場比賽的得分火力都很兇猛，拓荒者團隊命中率高達46.7%、三分命中率也有40.6%，不過騎士更可怕命中率是超過5成的51.8%，另外三分命中率則是40.6%，完全壓過對手。

而箇中原因，除了先發前鋒Jae Crowder找回外線手感外，替補選手們的貢獻也功不可沒。過去以Dwyane Wade為首的板凳暴徒，此役又加入了Thomas，兩人分別拿下15分和17，命中率都超過5成，火熱的表現也連帶激活了其他球員。