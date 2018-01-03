NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方花生網旅食健康
政治總覽黨政要聞國會殿堂政治名家政治巷仔內國防軍武首都焦點
即時跑馬燈取消連帶處分　國防部已展開研議澳職台將數據可靠　胡金龍掛保證理財機器人那麼多　您的有實測過嗎
政治

星火T計畫吸收國軍當共諜？國防部稱現役軍人都排除涉案

記者呂烱昌／台北報導2018/01/03 11:55
▲北檢調查，新黨發言人王炳忠涉違國安法。國防部發言人陳中吉3日表示，到目前為止軍方人員沒有涉案。（圖／記者呂炯昌攝 ）
▲北檢調查，新黨發言人王炳忠涉違國安法。國防部發言人陳中吉3日表示，到目前為止軍方人員沒有涉案。（圖／記者呂炯昌攝 ）

北檢調查，周泓旭接受中國大陸方指示與新黨青年軍王炳忠等人執行「星火T計畫」物色軍人，昨日依涉違國安法將周移請高院審理。國防部今(3)日表示，4名現役軍人接受調查已排除嫌疑，並未涉案。

國防部3日例行記者會中，發言人陳中吉表示，有4名現役與2名備役軍人以「證人」身分協助檢方釐清案情，目前為止都沒有涉案，經調查他們只是在臉書上按讚而已。

針對檢調偵辦，陳中吉表示內容無法得知，也不便評論。至於是哪6人，陳中吉表示都有掌握，但是不便對外提供資訊。

陳中吉強調，國軍不斷向官兵、聘僱人員加強保防教育，以各種方式把態樣告訴官兵。他說，就算要離職的官兵退伍之前也會不斷提醒，中共吸收共諜的方式包括抓把柄、美色、提供商機、甚至協助清償債務，各種手段琳瑯滿目，無所不用其極。

陳中吉說，退役軍人與軍眷到大陸經商、旅遊可能會碰到的狀況，也會透過各種文宣管道，如製作微電影等，透過各種不同層面與角度，告訴我們現在所處的環境。

他說，國軍在平常生活教育也會加強現行官兵的人員關懷、交友情形，如果發現有異常狀況、不明金錢來源都是列為重點調查的對象。


▲國防部整理國軍人員遭中共情報部門吸收運用案例態樣分析。（圖／記者呂炯昌攝 ）

關鍵字王炳忠共諜國軍星火t計畫
不只告媒體　王炳忠揚言告周玉蔻賴揆聽取業務報告　決定閣員去留？

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
後宮佳麗一較高下
後宮佳麗一較高下
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房市價疲 自住投資增溫
房市價疲 自住投資增溫
睡覺也可以矯正近視?!
睡覺也可以矯正近視?!
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan