陸春運車票今開賣　網路購票多元化

今年中國鐵路部門再開通網路購票微信支付功能，微信用戶在中國鐵路「鐵路12306」應用程式或「鐵路12306」微信公眾號中登錄帳號，並綁定微信，就可在微信內接收購票、改簽、退票等行程通知。

新華網報導，今年鐵路春運自2月1日開始，3月12日結束。預計1月17日開售除夕當天車票、1月23日起開售正月初六車票，將是搶票最高峰。

（中央社記者翟思嘉上海3日電）中國大陸鐵路春運2月1日開始，今天正式開始車票預售。因應愈來愈發達的行動支付，今年大陸春節搶票的支付和取票方式更多樣化，也提供網路點餐等服務。

除了微信支付，大陸網路購票已都提供支付寶、微信、銀聯雲閃付等支付方式。

此外，中國鐵路部門今年也推出積分兌換、自主選座、接續換乘、網路訂餐等服務。在上海、天津、南京等27個主要高鐵客運站用手機訂餐，除了高鐵自製的鐵路便當，也供沿途社會品牌餐點，還能送餐上車。

中國鐵路總公司總經理陸東福表示，目前網路售票比例達到70%，人們徹夜排隊購買火車票的情景已大大減少。

不過，黃牛票仍然猖獗，報導說，從2017年12月以來，鐵總就多次強調和部署春運售票保障工作。大陸鐵路公安機關近日則展開為期100天的打擊倒票「獵鷹－2018戰役」，目前已查繳火車票2.6萬多張、假火車票1.2萬多張。1070103