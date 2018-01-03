南韓否認春節推動南北韓離散家屬團圓

報導指出，北韓勞動黨委員長金正恩在新年賀詞中表明，願派團參加南韓平昌冬奧的意向，這是對南韓「讓平昌冬奧成為改善南北韓關係的轉機」提議的回應，因此此次離散家屬重聚可能性隨之提高。

南韓「亞洲經濟」引述南韓「中央日報」今天在頭版頭條報導指出，南韓政府2日表示，文在寅總統去年7月正式提議希望在今年春節期間舉行南北韓離散家屬團聚活動，南韓政府正積極推動離散家屬重逢相關事宜。

（中央社記者姜遠珍首爾3日專電）傳聞南韓政府擬推動今年春節期間舉行南北韓離散家屬團聚活動，韓媒報導指出，南韓統一部今天對此回應稱，由於時間過於倉促，政府並沒有推動這項工作。

南韓「中央日報」指出，今年春節假期（2月15-18日）正值平昌冬奧期間（2月9-25日）。南韓政府高官稱，若北韓派團參賽，南北韓離散家屬藉此機會得以重逢，則可將「和平奧運會」的意義最大化。

報導稱，去年7月，文在寅在德國提出構建朝鮮半島永久和平體系的「柏林構想」，提出舉行離散家屬團聚活動，但當時遭北韓拒絕。

報導引述青瓦台核心人士透露，文在寅為從北韓舉家南遷的難民家庭出身，比起在金剛山或板門店舉辦團聚活動，文在寅更希望使離散家屬組成故鄉訪問團，重新踏上故土。

負責辦理南北韓離散家屬團聚活動的大韓紅十字會會長朴庚緒當天向媒體記者透露，目前無法告知詳情，但不久後或將出現好結果。金正恩新年賀詞是一個重要的轉捩點。

2日下午，南韓統一部長官趙明均舉行臨時記者會表示，政府向北韓提議9日在南北韓邊界板門店南韓轄區「和平之家」舉行南北韓高層會談，就北韓參加平昌冬奧等南北韓共同關切事宜進行磋商。1070103