蔡依林巡演DVD 收錄與安室演出畫面

（中央社記者江佩凌台北3日電）歌手蔡依林昨天晚間到遊樂園為世界巡迴演唱會DVD發行暖身，當中收錄了她與將於今年9月引退的「日本樂壇天后」安室奈美惠同台合唱歌曲的影像，讓這段歷史畫面格外珍貴。

令人驚喜的是，這次全紀錄收錄了與安室奈美惠同台合唱歌曲I'm Not Yours的珍貴影像，當時2人的合體，不但轟動華語樂壇，更在日本娛樂圈造成話題。

由於安室日前宣布將於2018年9月引退，讓這段合體演出的歷史畫面格外珍貴，回想與安室奈美惠的互動，蔡依林稱讚，「她真的是很有魅力的藝人，私下個性也像個小女孩一樣可愛」。

唱片公司新聞稿指出，「PLAY WORLD TOUR摩天輪燈光秀」結合所有演唱會元素，包括「魔幻世界」中四處竄動的「美杜莎蛇頭」、「芭比世界」裡粉紅夢幻梳化台的專屬紅唇，更透過燈光秀投射「1920年代爵士女伶」經典紳士帽及左輪手槍，讓在場觀眾看的目不暇給。

蔡依林「PLAY世界巡迴演唱會LIVE DVD/BD」將於3日開始預購，30日全球同步發行。1070103