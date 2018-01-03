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中央社

蔡依林巡演DVD 收錄與安室演出畫面

中央社2018/01/03 11:00
中央社 娛樂 / NOWnews
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（中央社記者江佩凌台北3日電）歌手蔡依林昨天晚間到遊樂園為世界巡迴演唱會DVD發行暖身，當中收錄了她與將於今年9月引退的「日本樂壇天后」安室奈美惠同台合唱歌曲的影像，讓這段歷史畫面格外珍貴。

蔡依林昨日南下到台中麗寶樂園出席「PLAY世界巡迴演唱會LIVE DVD/BD」發布會，讓遊樂園成一日限定「PLAY呸樂園」，更啟動絢麗60秒「PLAY WORLD TOUR摩天輪燈光秀」，並限量招待200名粉絲入場遊樂。

唱片公司今天發布新聞稿指出，官方日前已陸續釋出一連串演唱會DVD精彩片段，包含演唱會各段主題「魔幻世界」、「1920年代爵士女伶」等影像，讓粉絲搶先回顧當時珍貴畫面。

令人驚喜的是，這次全紀錄收錄了與安室奈美惠同台合唱歌曲I'm Not Yours的珍貴影像，當時2人的合體，不但轟動華語樂壇，更在日本娛樂圈造成話題。

由於安室日前宣布將於2018年9月引退，讓這段合體演出的歷史畫面格外珍貴，回想與安室奈美惠的互動，蔡依林稱讚，「她真的是很有魅力的藝人，私下個性也像個小女孩一樣可愛」。

唱片公司新聞稿指出，「PLAY WORLD TOUR摩天輪燈光秀」結合所有演唱會元素，包括「魔幻世界」中四處竄動的「美杜莎蛇頭」、「芭比世界」裡粉紅夢幻梳化台的專屬紅唇，更透過燈光秀投射「1920年代爵士女伶」經典紳士帽及左輪手槍，讓在場觀眾看的目不暇給。

蔡依林「PLAY世界巡迴演唱會LIVE DVD/BD」將於3日開始預購，30日全球同步發行。1070103

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