中共19大後 11省級戎裝常委亮相

隨後，安徽省軍區司令員楊徵、湖北省軍區司令員馬濤、遼寧省軍區政委王邊疆、江蘇省軍區政委孟中康、江西省軍區政委楊笑祥、山東省軍區司令員趙冀魯、廣西軍區政委姜英宇、海南省軍區司令員陳守民、甘肅省軍區政委蒲永能等人也陸續亮相。

這波戎裝常委最先曝光的是解放軍上海警備區政治委員凌希、河北省軍區政委韓曉東。

「戎裝常委」即中共各省級黨委領導班子內的解放軍代表，一般由各省級軍區政委或司令員擔任。

按照中共官方說法，「戎裝常委」要「參與地方重大事項的決策」、「負責協調軍、地關係，協助地方的經濟社會建設」等，主要作用為「加強地方與軍隊的溝通」。

時任中國國防部發言人楊宇軍2016年12月29日在例行記者會上，曾被媒體記者問到「各省軍區領導今後是否不進入省級黨委常委」。

楊宇軍當時表示，省軍區主要領導參加同級地方黨委常委，是堅持「黨管武裝」的制度安排，這一點沒有改變。

他說，省軍區主要領導沒有出現在新一屆省委常委班子裡，主要是因為2016、2017兩年正值軍隊調整改革。經綜合考慮，省軍區主要領導暫不參加所在省級黨委的換屆選舉，待相關改革到位後，再按規定增補進所在省級黨委常委班子。1070103