2017民航飛安最佳 川普割稻尾遭潑冷水

（中央社華盛頓2日綜合外電報導）2017年民用航空飛行為歷來最安全，堪稱自1946年首度編撰空難紀錄以來最佳，美國總統川普今天搶著邀功，馬上招致評論者批評與酸言，說這項成就反映的是他政府就任前的趨勢。
川普今天在推特（Twitter）說：「自從上任以來，我對於商用航空飛行就非常嚴格。好消息是，剛剛才公布2017年事故死亡數掛零，是歷來紀錄最佳與最安全的一年。」
兩個航空安全機構昨天公布，2017年全球噴射客機致命墜毀空難數掛零，是歷來最安全的一年。
法新社報導，航空安全網（Aviation SafetyNetwork）昨天發布聲明說，總共發生了10起客機與貨機墜機事件，奪走44條人命。航空安全網說：「2017年是商用航空飛行歷來最安全的一年。」
現任與前任飛安官員表示，去年商用載客噴射機飛安紀錄無懈可擊，不是川普的功勞，指出飛安歷經多年改善，且美國航空公司自2009年就沒有致命客機空難。
航空安全網總裁瑞特納（Harro Ranter）在電子郵件中說：「很難將全球飛安水準，與最近美國政策改變直接連結。」
瑞特納說：「我們走到今天這一步，美國的付出至關重要，不過要讓政策改變奏效，需要花上好幾年，且只有在與其他航空業的努力配合下，才能發揮成效。」
川普經常遭批評愛邀功，連不是他政府的政績，也要說成是自己的。
川普是在2017年1月上任，去年僅在幾個場合討論到航空議題。他去年2月對航空公司主管談話時沒有提到飛安，但批評影響航空業的「管理混亂狀況」。
白宮發言人桑德斯（Sarah Sanders）表示，川普已經提高美國飛安標準，提及川普提議將航空交通管制民營化，以及國土安全部加強安全措施。
美國去年3月針對主要是中東的9家航空公司，對乘客攜帶筆記型電腦上機實施限制，以因應潛在的隱藏式爆裂物威脅。美國在宣布新的安全要求後，於去年7月解除禁令。
電視影集「絕命毒師」主角布萊恩克蘭斯頓（Bryan Cranston）戲謔地向川普道謝，在推特說：「非常感謝你積極參與監督飛行模式與安全管理。2018年可否請你改把力氣放在避免野火與颶風？」（譯者：中央社張曉雯）1060103