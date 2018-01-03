2017民航飛安最佳 川普割稻尾遭潑冷水

（中央社華盛頓2日綜合外電報導）2017年民用航空飛行為歷來最安全，堪稱自1946年首度編撰空難紀錄以來最佳，美國總統川普今天搶著邀功，馬上招致評論者批評與酸言，說這項成就反映的是他政府就任前的趨勢。

川普今天在推特（Twitter）說：「自從上任以來，我對於商用航空飛行就非常嚴格。好消息是，剛剛才公布2017年事故死亡數掛零，是歷來紀錄最佳與最安全的一年。」

兩個航空安全機構昨天公布，2017年全球噴射客機致命墜毀空難數掛零，是歷來最安全的一年。

法新社報導，航空安全網（Aviation SafetyNetwork）昨天發布聲明說，總共發生了10起客機與貨機墜機事件，奪走44條人命。航空安全網說：「2017年是商用航空飛行歷來最安全的一年。」