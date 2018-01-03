孫文學校：農曆年後推年改公投

（中央社記者謝佳珍台北3日電）孫文學校總校長張亞中今天表示，政府強行推動年金改革，不惜汙名化軍公教，孫文學校預計農曆年後針對年金改革提出公投主文，並展開連署，希望與年底九合一選舉一併投票。

孫文學校上午召開記者會宣布推動「退休年金信賴保護公投」，由張亞中主持，邀前中國國民黨籍立法委員邱毅、全國公務人員協會理事長李來希等人與談。

張亞中表示，軍公教是政府員工，政府向員工承諾的退休金是勞動契約的一部分，基於信賴保護原則，政府應確實遵守；若要改革，不應溯及既往。

他認為，民主進步黨政府以年金制度將破產為理由，強行推動年金改革，過程中，不惜汙名化軍公教，製造階級矛盾，以致雙方無法以合意的方式進行改革。