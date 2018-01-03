NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方花生網旅食健康
即時跑馬燈星火計畫吸收軍人當共諜？國軍澄清謝淑薇拍落比利時女將　闖入8強理財機器人那麼多　您的有實測過嗎
中央社

孫文學校：農曆年後推年改公投

中央社2018/01/03 11:11
中央社 政治 / NOWnews
中央社 政治 / NOWnews

（中央社記者謝佳珍台北3日電）孫文學校總校長張亞中今天表示，政府強行推動年金改革，不惜汙名化軍公教，孫文學校預計農曆年後針對年金改革提出公投主文，並展開連署，希望與年底九合一選舉一併投票。

孫文學校上午召開記者會宣布推動「退休年金信賴保護公投」，由張亞中主持，邀前中國國民黨籍立法委員邱毅、全國公務人員協會理事長李來希等人與談。

張亞中表示，軍公教是政府員工，政府向員工承諾的退休金是勞動契約的一部分，基於信賴保護原則，政府應確實遵守；若要改革，不應溯及既往。

他認為，民主進步黨政府以年金制度將破產為理由，強行推動年金改革，過程中，不惜汙名化軍公教，製造階級矛盾，以致雙方無法以合意的方式進行改革。

邱毅表示，契約關係可以改，但就如同最近談到一例一休，行政院長賴清德提及若要推動彈性工時，要透過勞資協商、勞資會議處理，因此，如果政府要更改與軍公教的契約關係，必須雙方合意協商，而非政府片面更改。

邱毅說，年金破產非刪減軍公教退休金的理由，若年金管理出現人謀不臧、管理不善，怎麼會讓軍公教背負這些責任？面對年金破產，政府應該想辦法把財政的餅做大，抓出年金管理人謀不臧。

李來希表示，民進黨在立法院是絕對多數，所有法案都不顧程序正義，強行表決通過，代議政治出現問題，就要透過直接民權導正，希望透過公投否決代議政治通過的不公不義的軍公教退撫法案。1070103

立委臉書追問50億金援 ...中共19大後 11省級戎...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
後宮佳麗一較高下
後宮佳麗一較高下
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房市價疲 自住投資增溫
房市價疲 自住投資增溫
睡覺也可以矯正近視?!
睡覺也可以矯正近視?!
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan