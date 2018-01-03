英國求職者新年換新工作主因：不滿意糟糕的管理

FX168 財經 2 日報導， 近日公布的調查數據表明，目前英國就業市場表現良好，失業率正處於 42 年低位，而英國就業市場傳統的「新年找新工作」情緒今年有所緩解，不過平均約每 2 人就有一人計劃換工作，該份調查顯示，對老板不滿意成為英國人尋找新工作的最大原因。

報導指出，依據 Investors in People（IIP）的研究顯示，2018 年有 47% 的被調查者計劃換工作，這一比例比去年同期低 12%。在考慮換工作的被調查者中，18% 正在積極找工作，2017 年年初時這一比例為 25%。 該調查還顯示，僅 1/4 的被調查者聲稱對目前雇傭狀況不滿，比 2016 年的 1/3 顯著下降。