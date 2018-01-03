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漲價風席捲台股 為何吹到貨櫃航商僅一日行情？

鉅亨網2018/01/03 11:25
鉅亨網 / NOWnews
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台股加權指數今 (3) 日一度大漲百點，漲價題材成為元月行情顯學，包括半導體矽晶圓、MLCC 相關個股持續成為盤面領頭羊，不過，觀察到貨櫃航商長榮 (2603-TW)、陽明 (2609-TW) 在昨日大漲過後，今日不僅未能跟上大盤行情，陽明甚至翻黑，法人指出，主要是因產業供過於求的基本面不變，使市場看法持續中立。

陽明盤中跌逾 2%，長榮雖早盤漲幅一度逾 2.5% 但盤中漲勢收斂，來到 0.8% 左右。

根據上海航交所最新報價，新年度美國線現貨價格全面調漲，遠東到美西每 FEU 調漲 346 美元至 1523 美元，周漲幅近 3 成；遠東到美東調漲到 2418 美元，上漲 446 美元，周漲幅也逾 2 成。

不過，法人分析，元月貨櫃運價漲價主要是因農曆過年工廠停工需提前拉貨所致，農曆年前運價上揚可說是每年的慣例。

然而，目前市場閒置的船隻占供給約 3%，隨著運價上漲，預期航商將啟用加班船增加供給， 加上後續還有新船下水，以及農曆年後進入淡季，運價後勢回落機率大，使多方強勁買盤未能延續。

整體來看，海運諮詢機構 Alphaliner 預期，今年貨櫃海運需求年增為 5%、供給 年增 5.4%，顯示產業供過於求的基本面不變。

儘管供過於求的壓力已逐年收斂，不過，法人認為，整體海運景氣仍待供需平衡甚至轉為供不應求時，才會開始走出明顯行情。

 
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