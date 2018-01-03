不只告媒體　王炳忠揚言告周玉蔻

媒體人周玉蔻今(3)日以「可憐王炳忠」、「七月半鴨子」評論新黨發言人王炳忠。王炳忠表示，他尊重任何人評論的權利，但是對於周玉蔻於去年底說「就是一筆外幣匯入（王炳忠爸爸的戶頭），換算超過500萬台幣」的不實爆料，他不排除列入後續提告對象，交司法處理。
周玉蔻與王炳忠近日針對陸生共諜案與新黨青年軍被搜索事件隔空交火，昨日北檢偵查終結後，王炳忠揚言要提告報導違背事實的媒體，周玉蔻回應「七月半鴨子(不知死活)」。
王炳忠在臉書貼文表示，他日前在臉書上善意提醒周玉蔻，指她去年12月26日的一段話 ( 王父帳戶內有500萬新台幣)他已經存證，提醒她要「注意了」。今天周玉蔻透過臉書及媒體受訪又評論他，卻迴避之前這段不實「爆料」。
▲媒體人周玉蔻去年底曾爆料，指稱王父有一筆外幣匯入，金額換算超過500萬新台幣。（圖／取自王炳忠臉書）
王炳忠說，他尊重周玉蔻的評論權利，但他要求，請周玉蔻針對上述這段不實指控，給他和社會大眾一個交代。
「我們自始至終都是證人身分」，王炳忠說，因為周玉蔻聲稱的爆料，沒有出現在北檢的新聞稿中，至於所謂他成為「被告」，只是因為有民眾告發，他尊重任何人告發的權利，但這和北檢將他們列為犯罪嫌疑人是完全不同的案子。經歷了12月19日搜索和傳喚後，檢調也沒將他列為犯罪嫌疑人，王炳忠說，他的清白經得起考驗。