不只告媒體　王炳忠揚言告周玉蔻

媒體人周玉蔻今(3)日以「可憐王炳忠」、「七月半鴨子」評論新黨發言人王炳忠。王炳忠表示，他尊重任何人評論的權利，但是對於周玉蔻於去年底說「就是一筆外幣匯入（王炳忠爸爸的戶頭），換算超過500萬台幣」的不實爆料，他不排除列入後續提告對象，交司法處理。

周玉蔻與王炳忠近日針對陸生共諜案與新黨青年軍被搜索事件隔空交火，昨日北檢偵查終結後，王炳忠揚言要提告報導違背事實的媒體，周玉蔻回應「七月半鴨子(不知死活)」。

王炳忠在臉書貼文表示，他日前在臉書上善意提醒周玉蔻，指她去年12月26日的一段話 ( 王父帳戶內有500萬新台幣)他已經存證，提醒她要「注意了」。今天周玉蔻透過臉書及媒體受訪又評論他，卻迴避之前這段不實「爆料」。